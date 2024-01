Rauli Virtanen, 76, lähti ensimmäiselle työmatkalleen ulkomaantoimittajana vain 22-vuotiaana – näiden keinojen avulla konfliktialueille pärjää

Virtanen on ollut tekemisissä niin terroristien, sissien kuin talibanien kanssa. Matkoilla on myös pelottanut.

– Erityisesti silloin, kun joku tilanne jatkuu pidempään kuin sen soisi jatkuvan. Jokin pidempiaikainen pommitus, ja olet pommisuojassa. Onneksi näitä on ollut niin vähän. Tai, jos joutuu kiihtyneessä tilassa olevan väkijoukon riepottelemaksi niin kuin on käynyt Irakissa ja Afganistanissa. Yleensä vaaroista kysytään aina ensimmäisenä ja vastaan, että vaarallisin on liikenne, ja kysyjät ovat pettyneitä. En mielelläni nosta näitä esille, varsinkaan näinä aikoina, kun katsotaan, miten paljon ulkomaisia kollegoita on maailmalla pysyvästi, he haastavat eri tahoja ja maksavat siitä hengellään. Ennen riitti, kun oli kansainvälinen lehdistökortti ja tupakkaa, niin sitä kunnioitettiin, mutta nykyään toimittajat ovat jopa maalitauluina, Virtanen kertoi huolestuneena.