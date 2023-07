Rauhanturvaajaliitto kuntouttaisi Ukrainan vapaaehtoisia, mutta säännöt kieltävät – "Jos valtio tekisi päätöksen..."

– Ukraina-asiassa on se ikävä puoli, että koska henkilöt ovat vapaaehtoisia taistelijoita eivätkä ole Suomen valtion lähettämiä, liittomme toimintaa rahoittavien säätiöiden säännöt laittavat eteen esteen, kertoo Rauhanturvaajaliiton puheenjohtaja Jorma Ala-Sankila STT:lle.

Suomalaisia vapaaehtoisia on Ukrainassa arviolta joitakin kymmeniä. Ala-Sankilan mukaan Rauhanturvaajaliitolla ei ole mitään sitä vastaan, että he ottaisivat hoitaakseen vapaaehtoistenkin asioita, sillä ryhmä on kohtuullisen pieni.