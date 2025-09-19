VR viestii mahdollisista korvaavista yhteyksistä.
Junaliikennettä häiritsevät ratatyöt Jyväskylän ja Pieksämäen välillä viivästyvät entisestään, kertoo rataliikennekeskus. Keski-Suomen ja Etelä-Savon yhdistävällä radalla töiden arvioidaan päättyvän tänään kello 15.45:een mennessä.
Rataliikennekeskus kertoo tiedotteessaan, että VR viestii mahdollisista korvaavista yhteyksistä.
Ratatyöt Jyväskylän ja Pieksämäen välillä viivästyivät jo aiemmin tällä viikolla, sillä alkujaan töiden piti päättyä torstaiaamuna.