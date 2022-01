Rasmus Ristolaiselle harvinaista herkkua ex-seuraa vastaan – jälki toiseen päähän oli rumaa

Rask torjui voiton

Bostonin maalivahtina pelasi 22 torjuntaa ottanut Tuukka Rask. Ottelu oli suomalaiselle lonkkaleikkauksen jälkeen kauden kolmas. Rask on nyt torjunut kaksi voittoa.

Lehkoselle kauden viides täysosuma

Carolina Hurricanes oli matkustanut New Jersey Devilsin vieraaksi ilman Teuvo Teräväistä, joka jätti lauantaina alaraajavamman vuoksi pelin kesken. New Jersey voitti ottelun 7–4. Carolinan tähtipelaaja Sebastian Aho jäi ottelussa pisteittä, mutta Jesperi Kotkaniemi syötti yhden maalin. Myös New Jerseyn Janne Kuokkanen alusti yhden joukkueensa maaleista.