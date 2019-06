Ranskalainen konevuokrausyhtiö ostaa suomalaisen Ramirentin 970 miljoonalla eurolla

Ramirentin hallitus on päättänyt suositella Ramirentin osakkeenomistajille ostotarjouksen hyväksymistä. Ostotarjouksen mukainen Ramirentin osakkeiden yhteenlaskettu arvo on noin 970 miljoonaa euroa.



– Loxamilla on pitkäaikaista näyttöä vahvasta kasvusta, minkä vuoksi olen vakuuttunut, että Ramirentilla on Loxamin omistuksessa hyvät edellytykset kiihdyttää kasvuaan ja kehitystä, sekä tuoda Loxamin kansainväliseen kattavuuteen tärkeän pohjoismaisen ja itä-eurooppalaisen ulottuvuuden, Ramirentin toimitusjohtaja Tapio Kolunsarka kommentoi ostotarjousta tiedotteessa.