Miten muuttoliikettä hallitaan tai Irakiin pystytetään poliisilaboratorio? Siviilikriisinhallintaan budjetoidaan vuosittain 15 miljoonaa euroa

Esimerkiksi Länsi-Balkanilla paikallisviranomaisille annettu apu järjestäytyneen rikollisuuden suitsimiseen on vähentänyt rikollisjärjestöjen toimintaa myös EU:n alueella, kertoo Sari Rautio, ulkoministeriön turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksikönpäällikkö. Kohdemaan vahvistaminen lisää myös suomalaisten turvallisuutta.

– Mitä vakaampaa meidän naapurustossamme on, sitä vähemmän tarvitsee pelätä jonkun alueellisen kriisin kärjistymistä ja sitä, että meidät vedettäisiin mukaan tai joutuisimme hoitamaan kriisin lieveilmiöitä. Suomalaisia on vuodesta 2015 puhuttanut paljon se, millaisilla keinoilla pystymme puuttumaan hallitsemattomaan muuttoliikkeeseen. Siinä siviilikriisinhallinta on ehdottomasti yksi tekijä, Rautio kertoo.