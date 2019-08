Rankkasateet iskivät Helsinkiin: Kauppakeskus Kaaren lattiat tulvivat – osa liikkeistä tänään mahdollisesti suljettuina

Kauppakeskuksen johtaja Katja Hatakka kertoo, että katolla sijaitsevan sadevesiviemärin putkiliitos on pettänyt, minkä vuoksi vettä valui kauppakeskuksen ensimmäiseen kerrokseen.

"Pienellä säikähdyksellä selvittiin"



Tällä hetkellä on selvityksen alla, mitkä kauppakeskuksen liikkeistä voidaan pitää auki. Todennäköistä kuitenkin on, että osa liikkeistä suljetaan ainakin tämän päivän ajaksi turvallisuussyistä.

Hatakka kertoo, että kauppakeskuksen lattiat on saatu kuivattua ja pääovi on auki asiakkaille. Myös vuotokohta on saatu tukittua.