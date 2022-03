Rakkaimmat valokuvat, lempinalle ja siistit aurinkolasit – nämä esineet sotaa paenneet ukrainalaiset ehtivät pakata mukaansa

Monesti pommituksia pakoon lähteneet ihmiset ovat pakanneet nopeasti ja mukaan on tarttunut merkityksellisiä esineitä.

Artikkelin alussa olevalta videolta nähtävä 11-vuotias Victoria on päätynyt perheensä kanssa Lvivin kaupunkiin. Hän on pakannut mukaansa nallekarhun. Se ei kuitenkaan ole hänelle itselleen, vaan hänen pikkusiskolleen.

Niin ikään Lvivistä tavoitettu Tetiana on pakannut mukaansa valokuva-albumin, joka on täynnä kuvia hänen isästään. Tetiana kokee, että albumi on lohduttanut häntä sodan keskellä.