Rakentamisessa on käynnissä rakennemuutos – asuntoja rakennetaan kaupunkeihin, mutta toimitilojen kysyntä voi hyytyä

Korona on lisännyt kiinnostusta ja kulutusta kotiin, mikä on vauhdittanut asuntotuotantoa. Paraneva tautitilanne ja todennäköinen talouskasvu ovat lisänneet luottamusta.

Merkittävää kasvua alalla ei nopeasti odoteta, mutta työtilanne on nykyisin monessa yrityksessä hyvä. Taloudelle alan merkitys on suuri, sillä rakentaminen vaikuttaa suoraan noin 190 000 ihmisen ja välillisesti jopa noin 500 000 ihmisen työllisyyteen.

Töitä ollut tarjolla

Esimerkiksi Jatke Uusimaa Oy on pystynyt paiskimaan töitä lähes normaaliin tapaan. Yrityksellä on ollut noin 40 työmaata, joista viimeisen vuoden aikana vain yksi on jouduttu pysäyttämään kahdeksi viikoksia.