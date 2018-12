Rakennustyömaan insinöörit porasivat 3,5 metriä syvän reiän esihistoriallisessa kohteessa lähellä Stonehengeä – arkeologi kauhistui: "Tämä on täydellistä vandalismia"

Arkeologi on kuitenkin eri mieltä.

– Tämä on täydellistä vandalismia. Olemme kaivaneet alueella vuodesta 2005 alkaen, käsitelleet sitä varovaisesti ja työskennelleet alueella hammasharjoja käyttäen. Sitten he tulevat ja työskentelevät käsiporalla ja hajottavat. Se on todella surullista ja tyrmistyttävää, kohteen arkeologi David Jacques kommentoi NBC Newsille.