Rajut luvut: Suomen ulkopuolelta tuleva häirintä on lisääntynyt huimasti ilmassa ja merellä

Satelliittihäiriöiden määrät Suomessa 2024 Ilmailu

Tähän mennessä ilmailussa on raportoitu 1779 häiriötä satelliittinavigointijärjestelmissä tänä vuonna. Häiriöt olivat pääasiassa lyhytkestoisia ja paikallisia, ja niiden vaikutukset navigointijärjestelmiin olivat hallittavissa. Ilmailun varajärjestelmät varmistivat lentoliikenteen turvallisen toiminnan. Vuonna 2023 tapauksia oli 236. Vesiliikenne

Tähän mennessä vesiliikenteessä on havaittu 145 häiriötä satelliittinavigoinnissa. Häiriöt kohdistuivat erityisesti rannikkoalueille ja Itämeren liikenteeseen. Vaikutukset navigointiin olivat vähäisiä, mutta tilannetta seurataan aktiivisesti varautumistoimien kehittämiseksi. Vesiliikenteessä GNSS-häiriöitä ei juurikaan raportoitu Suomen alueelta ennen vuotta 2024. Jammerit (tahallinen häirintä)

Tähän mennessä on havaittu 211 tapausta laittomien häirintälaitteiden (jammerien) käytöstä. Näiden laitteiden käyttö on laissa kielletty, ja viranomaiset tekevät tiivistä yhteistyötä niiden käytön havaitsemiseksi ja estämiseksi. Viime vuonna tällaisia tapauksia oli 714. Havaintomäärät pienenivät 2023, kun jammereita saatiin poistettua käytöstä ja asia sai näkyvyyttä mediassa.