Rajulla voimalla pidätetty supertähti osoitti katumusta – vaatii silti poliisille potkuja: "Hänen on lennettävä ulos"

– Sanon, että olisin voinut toimia toisin. Olisin voinut laskea ikkunani alas heti. Mutta minä en halua huomiota. En halua, että kamerat ja puhelimet kohdistuvat minuun tuolla hetkellä. Loppujen lopuksi olen ihminen. Minun on noudatettava sääntöjä. Minun on tehtävä samalla tavalla kuin muidenkin, Hill toteaa Reutersin mukaan.

Miami-Daden poliisilaitos on aloittanut sisäisen tutkinnan tapauksesta, ja pidätyksessä mukana ollut poliisi Danny Torres on hyllytetty kenttätyöstä toistaiseksi.

– Hänen on lähdettävä. Koska tuossa tapauksessa hän ei kohdellut vain minua huonosti. Hän kohteli joukkuetovereitanikin epäkunnioittavasti. Hän laukoi hullua tekstiä heille, eivätkä he edes tehneet mitään. He vain kävelivät suojatiellä. Hänen on lennettävä ulos.