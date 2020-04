Raju myrsky riepotteli sairaalaa Thaimaassa: Ulkoseinät irtoilivat ja sadevesi tulvi lattioille – "Potilaat pitelivät kiinni vuoteistaan"

Sairaanhoitajan kuvaamalla videolla näkyy, kuinka raepallot kimpoilevat sairaalan edustalla pihamaalla. Pian rae- sekä vesisade voimistuu niin sankaksi, että näkyvyys ulkona on vain kymmenisen metriä.

Sairaalan sisätiloissa on paniikinomainen tunnelma. Tuuli on repinyt irti sairaalan seiniä ja kattoa, mistä syystä sadevettä on vuotanut rakennuksen sisätiloihin. Eräs sairaanhoitaja kuvailee tilannetta kaoottiseksi.