Raju myrsky riepottelee Yhdysvaltoja – liki 300 000 taloutta ilman sähköä, satoja lentoja peruttu

Voimakkaan lumisateen vuoksi myrskyalueella on suljettu moottoriteitä, ja satoja lentovuoroja on peruttu. Oregonin osavaltiosta Kaliforniaan johtavalla valtatiellä matkanneista osa on ilmoittanut, että heidän oli pakko yöpyä tielle jumiin jääneissä autoissaan.