Rajavartiosto nöyrtyi vaelluskohusta: Kansanedustaja Wille Rydmania ei ole syytä epäillä luvattomasta rajanylityksestä

Koska Suomen ja Ruotsin välille on koronavirusepidemian johdosta palautettu sisärajavalvonta, rajan ylittäminen on sallittua vain virallisilla rajanylityspaikoilla ja edellyttää viranomaisen lupaa. Rydman kuitenkin kertoi sosiaalisessa mediassa ja MTV Uutisissa ylittäneensä Ruotsin rajan Norjan kautta. Suomen ja Norjan rajan ylittäminen on ollut sallittua.