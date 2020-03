Rajavartiolaitos: Kreikka pyytänyt nopean rajaintervention käynnistämistä Kreikan ja Turkin maarajalla

Kreikan rajalle on saapunut sankoin joukoin siirtolaisia sen jälkeen, kun Turkki lauantaina kertoi avaavansa EU:n vastaisen rajansa pakolaisille. Operaatiota varten EU:lla on käytössään 1 500 henkilön nopean toiminnan reservi, josta Suomen osuus on 30 henkilöä.