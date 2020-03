Suomen Rajavartiolaitos on vastaanottanut pyynnön nopeasta rajainterventiosta myös Kreikan maarajalla

Tänään Rajavartiolaitos on saanut Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexilta tiedon pääjohtajan eilisestä päätöksestä käynnistää nopea rajainterventio myös Kreikan maarajalla.

Tiedotteessaan Rajavartiolaitos kertoo, että Kreikan tilanne on vaikeutunut viime päivinä. Asiasta on keskusteltu useilla eri foorumeilla sekä poliittisella että viranomaistasolla. Näissä keskusteluissa on myös sivuttu rajavalvonnan tehtävää.