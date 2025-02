Raimo Helmisen vetämistä harjoituksista hurja lausunto: "Pelit ovat lepoa"

SaiPa haki lauantaina 3–2-jatkoaikavoiton Ässistä viimeisessä ottelussa ennen SM-liigan maaottelutaukoa. Voittomaalin laukonut Antti Kalapudas kertoi, minkälainen tauko Raimo Helmisen valmentamalla joukkueella on edessä.

Kalapudas niittasi SaiPalle kuudennen peräkkäisen voiton, kun jatkoaika oli edennyt kolmannelle minuutilleen. Hyökkääjä tinttasi Ville Petmanin syötön tarkasti maaliin.

Maali oli Kalapudakselle kauden 21:s. Pisteitä on nyt kasassa 21+17=38.

Yhden kauden maaliennätyksensä Kalapudas on jo rikkonut, mutta myös piste-ennätys on haarukassa, jos meno jatkuu totutun vahvana. Kalapudas naputti nykyisen ennätyksensä kaudella 2018–2019. Sportin paidassa syntyivät tuolloin tehot 12+34=46.

Kalapudas näkee ennätyksen olevan rikottavissa.

– Jos pelataan hyvin niin toivotaan näin, mutta kyllä tällä hetkellä on tärkeintä, että joukkueena voitetaan ja saadaan mahdollisimman paljon pinnoja ja päästään hyvistä asemista keväällä liikkeelle, Kalapudas sanoi MTV Katsomon haastattelussa.

Syyskaudella peräti 14 peräkkäistä voittoa saalistanut SaiPa on pienen suvantomaisemman jakson jälkeen löytänyt taas voittamisen reseptin. Voitto Ässistä oli kuudes peräkkäinen, ja joukkue majailee sarjataulukossa kolmantena tasapisteissä kakkosen Lukon kanssa. Sarjakärki Ilvekseen matkaa on kaksi pistettä.

– Eipä me olla mitään vaihdettu. Treenattu kovaa ja nyt on alkanut pelissäkin jalka lentää. Se on hyvä, Kalapudas kiteytti.

SM-liigassa jäätiin lauantain kierroksen jälkeen viettämään maaottelutaukoa. Kalapudaksen mukaan kova treenaaminen jatkuu SaiPassa myös tauolla.

– Maanantai, tiistai, keskiviikko luistellaan varmaan aika kovaa ja sen jälkeen loppuviikko huilataan. Ekat kolme päivää, voin sanoa, että mennään kovaa, Kalapudas virnisti.

– Näin Kousan (SaiPan puolustaja Mikko Kousa) haastattelun viime viikolla. Ihan samat (sanat), että pelit on tällä hetkellä lepoa.