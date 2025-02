Raimo Helmisen SaiPalle mieluisa uutinen – yli 20 maalin miehelle jatkoa

Antti Kalapudas jatkaa SaiPassa myös kaudella 2025–26.

SaiPa kertoi asiasta perjantaina. Kalapudas, 28, siirtyi lappeenrantalaisseuraan jo joulukuussa 2022. Kalapudas on ollut loistoiskussa tällä kaudella Raimo Helmisen valmennuksen alaisuudessa, kun hän on takonut 42 otteluun tehot 21+17=38.

– Antti on ollut meille kuluvallakin kaudella tärkeä pelaaja, jonka suorittaminen on tasaista. Hän on saanut aikaan hyvää tulosta myös ylivoimalla ja kuluva kausi rikkoo uran maaliennätyksiä. Erittäin tärkeä jatko, SaiPan urheilujohtaja Harri Aho kommentoi sopimusta.

Kalapudas pelaa lauantaina uransa 500. liigaottelunsa, kun SaiPa kohtaa kotonaan JYPin.