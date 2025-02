SaiPa julkaisi kovan kiinnityksen: "Löytänyt uuden tason"

Loistokautta pelaava Otto Kivenmäki jatkaa SaiPassa myös ensi kaudella.

Lappeenrantalaisjoukkue kertoi jatkosopimusuutisesta torstaina. Kuluva kausi on hyökkääjälle toinen SaiPassa.

Kivenmäki on ehtinyt takomaan tällä sesongilla Liigan yhden kauden piste-ennätyksensä (12+27=39) uuteen uskoon. Hän on joukkueen tehokkain pelaaja heti Ville Petmanin jälkeen.

– Otto on löytänyt uuden tason omaan pelaamiseen ja on meille tärkeä osa joukkuetta omaten tasaisen suorittamisen tason. Hän on erittäin taitava pelaaja, joka pystyy toistuvasti hyökkäyspelissä löytämään hyviä paikkoja, SaiPan urheilujohtaja Harri Aho kommentoi tiedotteessa.

SaiPa painelee kohti sensaatiomaista runkosarjasijoitusta. Se on 47 pelaamansa ottelun jälkeen peräti neljäntenä.