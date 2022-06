Rafael Nadal epävarma uransa jatkumisesta – kertoo erikoisesta toimenpiteestä: "Jos se toimii, aion jatkaa"

Muussa tapauksessa eläkkeelle jääminen on todennäköisin vaihtoehto.

Nadalille on tarkoitus tehdä tällä viikolla radiotaajuushoito, joka kohdistuu aivojen kipusignaaleja välittäviin hermosäikeisiin ja niiden tuhoamiseen.

Jos tämäkään ei auta, on "merkittävä leikkaus" ainoa jäljellä oleva hoito. Eikä tämäkään toimenpide välttämättä houkuta.

– Sitä me aiomme kokeilla, Nadal sanoi radiotaajuushoidosta voitettuaan Casper Ruudin uransa 14. Ranskan avointen mestaruuden sekä 22. Grand Slam -tittelinsä varmistamiseksi .

– Jos se toimii, aion jatkaa. Jos se ei toimi, on kyseessä taas täysin toinen tarina.

Kyseessä on kroonisen sairauden, Mueller-Weissin oireyhtymän aiheuttama kipu, joka on vaivannut häntä suurimman osan hänen urastaan ja jonka vuoksi hän käytti kainalosauvoja suurimman osan viime kaudesta.

– Aion olla Wimbledonissa, jos kehoni on valmis siihen. En haluaisi jättää sitä väliin, sillä rakastan Wimbledonia, Nadal jatkoi.

– Voin pelata tulehduskipulääkkeillä, mutta puudutuspistoksiin en halua enää lähteä. Tennisurani on ollut etusijalla koko elämäni ajan, mutta se ei ole koskaan ollut etusijalla onnellisuuteeni nähden.

– Jos pystyn edelleen olemaan onnellinen pelaamalla tennistä niillä asioilla, joita minulla on, aion jatkaa. Jos ei, aion tehdä muita asioita.

Nadalilla on meneillään uransa paras alkukausi. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun hän on varmistanut Australian ja Ranskan avoimet samana vuonna.