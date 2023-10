Quentin Tarantinon kanssa työskennellyt näyttelijä Keith Jefferson on kuollut 53-vuotiaana

Ohjaaja Quentin Tarantinon elokuvia tähdittänyt näyttelijä Keith Jefferson on kuollut 53-vuotiaana. Jeffersonin edustaja Nicole St. John kertoo The Hollywood Reporterille , että näyttelijä nukkui pois torstaina.

Jefferson näytteli muun muassa elokuvissa Django Unchained, The Hateful Eight ja Once Upon a Time in Hollywood. Hän kertoi elokuussa saaneensa syöpädiagnoosin.