Quentin Tarantinolle ja Daniella-vaimolle toinen lapsi

Quentin Tarantino on ohjannut, näytellyt, käsikirjoittanut ja tuottanut elokuvia. Hänet tunnetaan ohjaustöistä Hämärästä aamunkoittoon, Kill Bill, Pulp Fiction - Tarinoita väkivallasta, Django Unchained ja Once Upon a Time in Hollywood, joista osassa hän näyttelee myös itse pienen sivuroolin.