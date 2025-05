Pyynikin vatsatautiepidemian syy selvisi

Epidemian taustalla oli pienelle alueelle rajoittunut norovirusepidemia, tiedottaa Tampereen kaupunki.

Pyynikin alueella huhtikuun lopulla riehunut vatsatautiepidemia on viranomaisten mukaan ohi. Toukokuussa uusia tapauksia on ilmennyt enää vain muutamia, ja epidemian syitä selvittänyt kysely on suljettu.

Tampereen kaupunki tiedottaa, että epidemian taustalla oli pienelle alueelle rajoittunut norovirusepidemia. Elintarvike- tai vesivälitteisyyteen ei löytynyt viitteitä. Pääoireita olivat voimakas oksentelu, ripuli ja kuume.

Viranomaiset ovat selvittäneet epidemiaan johtaneet taustatekijät, mutta eivät voi kommentoida yksityiskohtia terveystietojen salassapitosyistä.

Viranomaisten kyselyyn saatiin noin 600 vastausta, joista yli 500 kertoi sairastuneensa. Viranomaiset kiittävät aktiivisuudesta ja muistuttavat hyvästä käsi- ja wc-hygieniasta tartuntojen ehkäisemiseksi.