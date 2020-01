Jyväskylän vatsatautiepidemian aiheuttaja yhä epäselvä – ei norovirusta

– Useammalta ihmiseltä on otettu ulostenäytteitä, ja kaikista niistä tuloksia ei ole vielä tullut. Niillä, joilta on tulokset saatu, on norovirustutkimus ollut negatiivinen. Osasta on nyt otettu sellaista laajempaa viruspakettia, josta ei ole saatu tuloksia, kertoo Jyväskylän kaupungin ympäristöterveyspäällikkö Hanna Yksjärvi.