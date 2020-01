Jyväskylässä yli sata ihmistä sairastuttanut taudin aiheuttaja vihdoin selvillä

Sapovirus on läheistä sukua niin ikään vatsatauteja aiheuttavalle norovirukselle. Noroviruksen lailla sapovirustartunnan oireisiin kuuluvat ripuli, pahoinvointi ja päänsärky.

Tauti on yleensä norovirustartuntaa lievempi. Sapovirustartuntaan ei ole lääkehoitoa. Tärkeintä on huolehtia riittävästä nesteensaannista, ja yleensä kotihoito on riittävä.