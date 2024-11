Pyjamassa liikkunut F1-kuski joutui tunneiksi kuulusteluihin

Neljättä kauttaan F1-sarjassa ajava japanilainen on kerännyt kauden tähän mennessä ajetuista 21 kilpailusta 28 pistettä ja on MM-taulukossa sijalla 11. Hänen kauden paras sijoituksensa on seitsemäs, johon hän on yltänyt Australiassa, Miamissa ja edellisessä kisassa Brasiliassa.