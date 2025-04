Putin on tarjonnut Ukrainan sodan keskeyttämistä nykyisille rintamalinjoille: "Onko Putin tosissaan?"

Yhdysvalloissa Donald Trumpin toisen presidenttikauden sata ensimmäistä päivää tulee pian täyteen.

Tähän mennessä Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kirjoittanut ennätysmäärän presidentin asetuksia. Trump on luvannut kaiken muun lisäksi järjestää Ukrainaan rauhan ja nyt illansuussa kuultiin, että Venäjän presidentti Vladimir Putin on tarjoutunut lopettamaan sodan, jos rintamalinjat jäisivät nykyiselleen.

MTV Uutisten Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mari Karppinen kertoo, että mikäli mediatieto pitää paikkansa, niin tämä olisi ensimmäinen kerta kun Venäjän presidentti Vladimir Putin luopuisi laajemmasta aluevaatimuksestaan.

– Tosin tässäkin niin sanotussa myönnytyksessä Venäjä saisi ukrainalaisalueita itselleen. Ehkä se tärkein kysymys on, että onko Putin tosissaan ja toiseksi se, mitä kaikkea Trumpin hallinnon ja Ukrainan pitäisi antaa Venäjälle ikään kuin vastalahjaksi, Karppinen sanoo.

Mediatiedot kertoivat aiemmin, että Trump on harkinnut rauhanprosessin aikana Krimin niemimaan tunnustamista osaksi Venäjää.

– Sehän on vasten Ukrainan ja kansainvälisen yhteisön tahtoa. Tiedetään myös, että Venäjä haluaisi kipeästi eroon kaikista sitä rasittaneista pakotteista.

Karppinen muistuttaa, että myös Ukrainan pysyminen liittoutumattomana on yksi tärkeä asia, minkä Venäjä myös haluaa.

Lue lisää: IMF ennustaa Trumpin tulleista kovaa iskua maailmantaloudelle

Trump matkustaa paavin hautajaisiin

Trump aikoo tehdä presidenttikautensa ensimmäisen ulkomaanmatkansa paavi Franciscuksen hautajaisiin.

– On yleisessä tiedossa, että paavi oli ahkera köyhien, vähävaraisten ja maahanmuuttajien sekä heikompiosaisten puolustaja. Trump on taas itse ollut täällä otsikoissa maahanmuuttajien massakarkoituksista ja siitä, kuinka hän on leikannut Yhdysvaltain apua muun muassa kehitysmaille, Karppinen sanoo.

Samaan aikaan Trumpia on arvosteltu tullipolitiikastaan.

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF on alentanut arviotaan maailman tämän vuoden talouskasvusta Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin määräämien tullien vuoksi.

Kasvu jää IMF:n ennusteen mukaan 2,8 prosenttiin, puoli prosenttiyksikköä edellistä ennustetta heikommaksi. Viime vuonna maailmantalous kasvoi 3,3 prosentin tahtia.