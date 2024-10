Putin Erdoganille: "Tuomitsemme moiset teot"

– Meillä on neljä marttyyria (kuollutta) ja 14 loukkaantunutta. Tuomitsen tämän hirveän teon ja toivon Jumalan armoa marttyyreillemme, Erdogan kommentoi.

Brasilia, Venäjä, Intia ja Kiina perustivat BRICS-ryhmän vuonna 2009. Myöhemmin ryhmään ovat liittyneet Etelä-Afrikka, Egypti, Etiopia, Arabiemiraatit ja Iran. Myös Saudi-Arabia on kutsuttu jäseneksi. Kazaniin on saapunut varsinaisten BRICS-maiden lisäksi myös jäseneksi haluavien tai ryhmän kanssa yhteistyöhön pyrkivien maiden edustajia. Näistä kiinnostavin on juuri Turkin presidentti Erdogan.