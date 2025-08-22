Puolustusvoimat sai luvan hankkia TNT-räjähdysainetta

Varusmiehiä Defence Innovation Network Finland (DEFINE) -verkoston tilaisuudessa Riihimäellä 20. elokuuta 2025.
Varusmiehiä Defence Innovation Network Finland (DEFINE) -verkoston tilaisuudessa Riihimäellä 20. elokuuta.Lehtikuva / Elsa Paakkinen
Julkaistu 22.08.2025 16:11

MTV UUTISET – STT

Puolustusministeri valtuutti Puolustusvoimat hankkimaan TNT-räjähdysainetta.

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) on valtuuttanut Puolustusvoimat allekirjoittamaan hankintasopimuksen TNT-räjähdysaineen hankinnasta. 

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi asiaa torstaina.

Räjähdysainetta hankitaan Puolustusvoimien tarpeisiin vuosille 2028–2037 ja sen toimittaa suomalainen Forcit Pori.

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on 189 miljoonaa euroa.

Tuotannon mahdollistamiseksi Forcit rakentaa Poriin uuden tuotantolaitoksen, joka työllistää arviolta 70 henkilöä. Tehtaan rakentamisesta kerrottiin jo tammikuussa.

– Tämä tehdas on valmistuessaan tärkeä myös koko Euroopan sotilaalliselle huoltovarmuudelle. Tällä päätöksellä ohjaamme tehtaalle pitkäaikaisen tilauskannan, joka mahdollistaa tehtaan rakentamisen Suomeen, Häkkänen sanoo tiedotteessa.

Lisää aiheesta:

Suomelta uusi apupaketti Ukrainaan – mukana ensimmäinen osa kotimaisia puolustustarvikkeitaMinisteriltä jättimäinen patruunatilausSuomeen rakennetaan uusi TNT-räjähdetehdasSuomalaiselle puolustusteollisuudelle 32,5 miljoonaa euroa EU-rahaaSuomi vahvistaa Maavoimien iskukykyä: 134 miljoonalla hankitaan kymmeniä K9-panssarihaupitseja Puolustusvoimat hankkii kotimaisia pimeänäkölaitteita ja maalinpaikannuslaitteita – kuva näyttää, millaisesta teknologiasta on kyse
PuolustusvoimatAntti HäkkänenRäjähteetKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Puolustusvoimat