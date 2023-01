– Kyllä tätä on tehty alusta asti yhdessä ja hakemukset on jätetty yhtä aikaa. Otetaan rauhallisesti. Yhtäjalkaa mennään Natoon, Savola kertoo MTV Uutisille

– Ruotsi on Suomen tärkein kumppani. Jäsenyyksillä on monta merkitystä turvallisuuden tuottamisessa. Ja puolustussuunnittelun kannalta myös, Savola toteaa.

Orpo varautuisi vaihtoehtoon

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi STT:lle tiistaina aamupäivällä, että Suomen on pohdittava myös etenemistä ilman Ruotsia, jos Ruotsin hakemusta ei ratifioida.

– Olen pitänyt ja pidän erittäin tärkeänä sitä yhtä jalkaa etenemistä. Mutta kyllä meillä täytyy olla pohdinnassa myös se vaihtoehto, että jos Ruotsi ajautuu täysin umpikujaan, niin sitten me etenemme itse. Viime kädessä tämä on kuitenkin meidän turvallisuutemme kysymys, Orpo sanoi.

Orpo tarkensi myöhemmin STT:lle, että Suomen täytyy painottaa ratkaisussaan huolellista harkintaa ja siksi myös Ruotsin kanssa on keskusteltava. Hän myös kertoi näkevänsä valtavan arvon sillä, että asiassa edettäisiin yhtä jalkaa ja molemmat olisivat Naton jäsenenä heti alusta saakka yhtäaikaisesti.

Orpo arvioi, että Ruotsi on Suomen tärkein kumppani, vaikka Yhdysvalloilla on myös valtava sotilaallinen merkitys. Väliä on myös sillä, olisiko Natoon kuuluvan Suomen takana Nato-maa vai Natoon kuulumaaton maa, hän sanoi.