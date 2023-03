Puolet suomalaisista pitää kyselyssä nykyisiä alkoholipoliittisia rajoituksia sopivina, selviää THL:n kyselystä

– Osuus on sama kuin vuotta aiemmin, johtava asiantuntija Thomas Karlsson THL:stä sanoo tiedotteessa.

– Viiden viime vuoden aikana alkoholipoliittisia rajoituksia sopivina pitävien osuus on vaihdellut 53 ja 57 prosentin välillä.

Miesten ja naisten näkemyksissä eroja

Näkemyksissä on kuitenkin eroja sukupuolten välillä.

THL:n mukaan sukupuolten välinen ero on huomattava, ja se on näkynyt jo pidempään kyselyssä annetuissa vastauksissa. THL on seurannut suomalaisten mielipiteitä alkoholipolitiikasta vuodesta 1984 lähtien.