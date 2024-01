Puolan hallitus aikoo höllentää jyrkkää aborttikieltoa

Puolan hallitus aikoo muuttaa abortin saamista maassa helpommaksi, kertoi maan pääministeri Donald Tusk keskiviikkona. Katolisessa maassa on voimassa edeltäneen hallituksen jäljiltä liki kattava aborttikielto.



Hallituksen tavoitteena on niin ikään lieventää jälkiehkäisypillerien saatavuuden rajoituksia.



Molempien lakiehdotusten odotetaan kohtaavan tiukkaa vastustusta parlamentissa, ja on epävarmaa, saavatko ehdotukset tarpeeksi kannatusta. Lisäksi lakimuutokset saattaisi estää konservatiivinen presidentti Andrzej Duda, joka on liittoutunut oikeistopopulistien kanssa.



EU-myönteinen koalitio otti Puolan lokakuun vaaleissa vallan konservatiiviselta Laki ja oikeudenmukaisuus -puolueelta, joka hallitsi maata kahdeksan vuotta. Koalition keskeisiä vaaliteemoja oli lupaus muuttaa aborttilakia.