Puolassa valtaisia aborttimielenosoituksia jo päivien ajan keskellä rajua koronaepidemiaa: Aborttikieltoa tukeva pääministeri pitää protesteja viruslinkona – "Autamme lapsia normaalielämään"

Puolassa on protestoitu jo päiviä tiukkaa aborttilakia vastaan.

Viime viikolla alkaneita laajamittaisia mielenosoituksia on järjestetty ympäri maata.

Maassa on Euroopan mittakaavalla äärimmäisen tiukka aborttilainsäädäntö.

Puolan korkein oikeus kertoi torstaina, että aborttilakiin tehtäisiin vieläkin jyrkempiä linjauksia. Uusissa linjauksissa kiellettäisiin muun muassa abortin tekeminen siinä tilanteessa, kun sikiöllä on vakava terveydellinen haitta, kuten epämuodostuma.

Puolassa nainen on ollut toistaiseksi oikeutettu aborttiin niissä tilanteissa, joissa on kyseessä joko raiskaus, insesti tai jokin äidin henkeä uhkaava tilanne.

Perustuslain mukaan lääkärillä on myös mahdollista kieltäytyä tekemästä aborttia uskonnollisiin syihin vedoten. Maassa on paljon katolilaisiin kirkkoon kuuluvia ja abortti on kirkon oppeja vastaan.