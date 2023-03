Puolalaisaktivisti toimitti perheväkivallan uhrille aborttipillereitä – tuomittiin oikeudessa yhdyskuntapalveluun

Puolassa paikallinen aktivisti Justyna Wydrzynska on tuomittu kahdeksan kuukauden yhdyskuntapalveluun, koska hän oli toimittanut raskaana olevalle naiselle aborttipillereitä.

Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn mukaan kyseessä on ensimmäinen vastaava oikeustapaus Euroopassa.

– Tämä on ensimmäinen tapaus Euroopassa, jossa aktivisti on asetettu syytteeseen siksi, että hän on auttanut abortissa aborttipillereitä toimittamalla, Amnesty totesi viime vuonna ennen oikeuskäsittelyn alkua.