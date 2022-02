Punkin kummisetänä tunnettu rock-tähti Iggy Pop palkitaan arvokkaalla tunnustuksella

Yhdysvaltalaiselle rockin veteraanille Iggy Popille on myönnetty merkittävä ruotsalainen Polar-musiikkipalkinto.

Kansainvälinen musiikkipalkinto annetaan kunnianosoituksena suurista saavutuksista musiikin luomisen ja kehittämisen alalla. 74-vuotiaan Iggy Popin tunnetuimpia sävelmiä ovat The Passenger, Lust For Life sekä China Girl, jonka hän on tehnyt yhteistyössä David Bowien kanssa.