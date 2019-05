Puistattava käärmevideo leviää: Nyt puhuu mies, jonka kasvoihin käärme iski kaverin ulko-ovella – luuli ensin ystävän pilaksi

Tapahtuma tallentui kaverin valvontakameralle. Video on ollut katsottavissa lukuisten suurten mediayhtiöiden verkkosivuilla.

Nyt Heywood on astunut julkisuuteen ja kertonut, miltä puistattava tilanne tuntui kohteesta itsestään.

– Käärme on käärme, myrkyllinen tai ei. Sanoin heti, että viekää minut sairaalaan.

Mies kertoo voivansa hyvin. Hän on saanut puremaan antibiootteja. Turvotus miehen kasvoilla on jo laskenut, mutta alue on yhä melko arka.