Poikkeuksellisen synkkä viikonloppu – suru-uutisia etenkin vesiltä

Hukkumiskuolemia on tällä viikolla ollut useita, eikä muiltakaan tapaturmilta vältytty.

Takana on poikkeuksellisen synkkä viikko tapaturmaisten kuolemien suhteen. Perjantaina eri puolella Suomea hukkui seitsemän ihmistä, ja surullinen ketju on jatkunut viikonloppuna.

Iäkäs nainen löydettiin sunnuntaina hukkuneena Vähäjärvellä Etelä-Pohjanmaan Alavudella. Pelastuslaitos sai hälytyksen hieman ennen viittä iltapäivällä, kun silminnäkijät huolestuivat uimaan lähteneestä naisesta, jota ei enää näkynyt vedessä.

Lauantaina Kotkan Kymenlaaksossa sivulliset löysivät vanhemman naishenkilön hukkuneena Santalahden uimarannalla.

Samana päivänä Kiteen Paasselällä aloitettiin mahdollisen hukkuneen etsinnät. Sivulliset olivat kuulleet avunhuutoja ja löytäneet vedestä vesijetin ja pelastusliivit. Itä-Suomen poliisi kertoo MTV:lle, että etsinnät ovat sunnuntai-iltana yhä käynnissä.

14-vuotias kuoli paetessaan poliisia

Traagiset tapahtumat eivät ole rajoittuneet vain vesistöihin. Lauantaina aamuyöllä 14-vuotias mopoilija kuoli onnettomuudessa Pietarsaaressa Pohjanmaalla.

Poliisin mukaan mopoilija oli kääntynyt ja kiihdyttänyt vauhtiaan huomattavasti havaittuaan tiellä moottoripyöräpoliisin. Tämän jälkeen poliisi oli lähtenyt mopoilijan perään. Mopoilija oli ajanut ilman valoja kevyen liikenteen väylällä huomattavalla ylinopeudella poliisia pakoon.

Lopulta kuljettaja oli menettänyt mopon hallinnan ja törmännyt lyhtypylvääseen. Mopoilija kuoli tapahtumapaikalle.

Myöhemmin lauantai-aamuna Keski-Suomessa marjastamaan lähtenyt iäkäs mies löydettiin kuolleena maastosta Karstulassa.

Perjantaina seitsemän hukkumiskuolemaa

Maailman hukkumisen ehkäisypäivää vietettiin perjantaina 25. heinäkuuta synkissä tunnelmissa. Päivän aikana eri puolilla Suomea hukkui seitsemän ihmistä, joista neljä oli lapsia.

Perjantaina iltapäivällä noin 10-vuotias lapsi kuoli Pajulahden uimarannalla Lahden Nastolassa. Samoihin aikoihin Iso-Vekuna-saaren lähellä Pälkäneellä uimaan mennyt iäkäs nainen löytyi myöhemmin hukkuneena.

Perjantai-iltana Espoon Kivenlahdessa hukkui laiturilta veteen hypännyt noin 20-vuotias mies. Samana iltana Kalajoen hiekkasärkillä etsittiin kolmea alaikäistä poikaa, jotka olivat ajautuneet merelle. Kaikki kolme poikaa löydettiin myöhemmin hukkuneena.

Illalla myös Hyrynsalmella Vonkan uimarannalla hukkui iäkäs mies. Hätäkeskus sai ilmoituksen tapauksesta hieman ennen kello kahdeksaa.

Lisäksi Ruotsissa nähtiin traaginen onnettomuus, kun suomalaismies kuoli perjantai-iltana järjestetyssä moottorivenekilpailussa Smedjebackenissa Taalainmaalla.

Yhteensä kuluneella viikolla on tapaturmaisesti kuollut ainakin 11 ihmistä. Hukkuneita heistä on yhdeksän. Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton (SUH) mukaan hukkumisten määrä on pitkällä aikavälillä vähentynyt kuitenkin merkittävästi.

Lasten uimataidon heikkeneminen ja ikääntyneiden hukkumiskuolemien lisääntyminen uhkaavat kuitenkin pysäyttää edistyksen.