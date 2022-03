PSG iski pöytään käsittämättömän rahatukun – ökyrikas seura ei halua luopua supertähdestään

Le Parisienin mukaan PSG on tehnyt Mbappelle tähtitieteellisen sopimustarjouksen. Ranskalaislehden tietojen mukaan sopimustarjous on kaksivuotinen ja arvoltaan yhteensä peräti 200 miljoonaa euroa. PSG maksaisi sopimuksen mukaan Mbappelle 50 miljoonaa euroa kaudesta. Tämän lisäksi sopimukseen on kirjattu hulppea lojaaliusbonus, arvoltaan 100 miljoonaa euroa.