Prinssi Oscar 9 vuotta! Pikkukuninkaallinen on kuin kopio isosiskostaan: "Aivan kuten Estelle"

Prinssi Oscarin 9-vuotissyntymäpäiviä juhlistetaan Norjan hovissa.

Prinsessa Victorian ja prinssi Danielin kuopus prinssi Oscar viettää sunnuntaina 2. maaliskuuta 9-vuotissyntymäpäiviään. Ruotsin hovi julkaisi juhlan kunniaksi virallisella Instagram-tilillään otoksen pikkukuninkaallisesta.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

– Tänään hänen kuninkaallinen korkeutensa prinssi Oscar täyttää 9 vuotta. Onnea, päivityksessä toivotetaan prinssille.

Päivitykseen on satanut runsaasti kommentteja pikkuprinssiä onnitelleilta. Merkille on myös pistetty, kuinka samannäköinen Oscar on isosiskonsa, 13-vuotias prinsessa Estelle.

– Paljon onnea syntymäpäivänä. Aivan kuten Estelle, eräs kommentoija pistää merkille.

Siskonsa lisäksi Oscarissa on merkittävästi samaa näköä vanhempiinsa Victoriaan ja Danieliin.

Oscarin äiti prinsessa Victoria on Ruotsin hovin seuraava kruununperijä isänsä kuningas Kaarle Kustaan jälkeen. Victorian perään kruunun perii jonain päivänä prinsessa Estelle.

Prinsessa Estelle vietti helmikuussa 13-vuotissyntymäpäiväänsä.Photo: Kate Gabor/The Royal Court of Sweden