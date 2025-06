Prinsessa Estelle ja prinssi Oscar kansallispäivän kuvassa – suloinen kaksikko!

Ruotsissa vietetään tänään 6. kesäkuuta kansallispäivää. Sen kunniaksi kuningashuone julkaisi Instagramissa prinsessa Estellestä ja prinssi Oscarista perinteisen yhteiskuvan.

Ruotsin prinsessa Estelle, 13, ja prinssi Oscar, 9, ihastuttavat Ruotsin kansallispäivän kunniaksi otetuissa virallisissa kuvissa. Kuvissa Estelle on pukeutunut Ruotsin kansallispukuun ja Oscarilla on tumma puku. Hurmaava kaksikko hymyilee kuvassa hyväntuulisina. Estelle on ottanut kasvupyrähdyksen veljeensä nähden.

Jos kuva ei näy, voit katsoa sen täältä.

Prinsessa Estelle ja prinssi Oscar on perinteisesti valokuvattu ennen kansallispäivää. Tämän vuoden kansallispäivän kuvat otettiin kuninkaallisilla talleilla Tukholmassa.

Kansallispäivän kuvat otettiin kuninkaallisilla talleilla Tukholmassa.Photo: Sara Friberg/The Royal Court of Sweden

Tänään Tukholmassa järjestetään perinteistä kansallispäivän ohjelmaa. Kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel aloittavat kansallispäivän Hagaparkenissa. Kruununprinsessa pitää juhlapuheen, minkä jälkeen he jäävät seuraamaan musiikki- ja tanssiesityksiä.

Kuninkaallinen linna on avoinna yleisölle kansallispäivänä. Prinssi Carl Philip ja prinsessa Sofia avaavat linnan eteläportit ja yleisö toivotetaan tervetulleeksi kansallispäivän juhlallisuuksiin linnassa.