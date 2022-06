Prinssi Charlesin suloinen ele ihastuttaa – lähetti lentosuukon herttuatar Catherinelle

Kehonkielen asiantuntijaJudi James on kommentoinut, että Charles ei kovinkaan usein näytä tunteitaan edustustilaisuuksissa. Sen sijaan Catherinen seurassa hän vaikuttaa rennolta ja onnelliselta. James on myös arvioinut, että Charles ja hänen poikansa William eivät ole kehonkielen perusteella erityisen läheisiä, mutta Catherinella on ollut positiivinen vaikutus heidän väleihinsä.