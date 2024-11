Presidentti Stubbin kahdeksan kuukauden kova matkasaldo: 24 ulkomaanmatkaa

Tasavallan presidentin kanslian mukaan Stubb on tehnyt ensimmäisen kahdeksan kuukauden aikana 24 ulkomaanmatkaa, mikä tarkoittaa matkustamista useammin kuin joka toinen viikko. Oman kautensa kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana Niinistö teki 11 ulkomaanmatkaa.

Työterveyslaitoksen johtavan asiantuntijan Barbara Bergbomin mukaan tutkimuksen perusteella ei voida asettaa yhtä yleisesti pätevää rajaa sille, mikä määrä työmatkoja on ihmiselle liikaa. Bergbom ei ota kantaa Stubbiin yksittäistapauksena vaan kommentoi työmatkustamista yleisellä tasolla.

Toisaalta Bergbomin mukaan matkatyön kuormittavuus saattaa vähentyä esimerkiksi, jos ihmisellä on hyvät vaikutusmahdollisuudet matkojen ajankohtiin ja matkajärjestelyissä sekä muussa elämässä on kiinnitetty huomiota siihen, että aikaa palautumiselle jää.

Yleiskunnolla on merkitystä siinä, miten kuormitusta ja stressiä kestää. Kuormituksen kestämiseen vaikuttaa myös ikä, sillä iän myötä palautumisen tarve saattaa kasvaa.

– Hyvä yleiskunto on ehdottomasti valuuttaa matkustustyössä, sillä se auttaa palautumaan rasituksesta, Bergbom sanoo.

Maailmanpoliittinen tilanne lisännyt matkoja

Viime viikolla Ilta-Sanomien haastattelussa Stubb sanoi, että presidenttikauden alussa on tärkeää matkustaa paljon, jotta tapaa ihmisiä kasvokkain ja voi hoitaa diplomaattisuhteita.

Osa Stubbin matkoista on ollut virallisia valtiovierailuja, osa taas muita edustustehtäviä. Kauden alkuun on osunut myös isoja kansainvälisiä kokouksia, kuten YK:n yleiskokous New Yorkissa syyskuun lopussa.