Presidentti Stubb tekee tänään ensivierailunsa Ahvenanmaalle

Tasavallan presidentin kanslian mukaan presidentti Stubb tutustuu vierailulla Ahvenanmaan itsehallintoon sekä tapaa Ahvenanmaan maakunnan edustajia. Lisäksi presidenttipari tapaa kansalaisia Maarianhaminan torilla ja vierailee Kastelholman linnassa. Suzanne Innes-Stubbilla on erillisohjelmaa presidenttiparin yhteisen ohjelman lisäksi. Erillisohjelmaan kuuluu muun muassa vierailu Maarianhaminassa sijaitsevassa Ahvenanmaan Merenkulkumuseossa.

Kansanedustaja Mats Löfström (r.) arvioi sunnuntaina STT:lle, että Ahvenanmaalla ollaan iloisia presidentin vierailusta.



– Minä olen erittäin iloinen siitä, että presidentti Stubb ja Suzanne Innes-Stubb tulevat Ahvenanmaalle näin aikaisessa vaiheessa presidenttikautta, ja uskon koko Ahvenanmaan jakavan tämän mielipiteen, Löfström hehkutti.



Löfström on Ahvenanmaan ainoa kansanedustaja.



Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Stubb vierailee Ahvenanmaalla presidenttinä. Aiemmin Stubb on vieraillut muun muassa Lapissa Utsjoella ja Inarissa.