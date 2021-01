Presidentti Niinistö Yhdysvaltojen tapahtumista: Yllyttämisen lisäksi taustalla pettymystä oman aseman heikkenemisestä

– Olemme nähneet myös järjestystä palauttavia toimia. Vastuuntuntoisuus on voittamassa alaa. Vallan vaihtuminen ja tappioon päättyvän vaalituloksen hyväksyminen on keskeinen osa demokraattista järjestystä, sanoo Niinistö sähköpostitse lähetetyssä lausunnossa.

– On nähtävä, että aggressiivisen poliittisen retoriikan ja yllyttämisen lisäksi on syvempiä syitä. Taustalla on myös pettymystä oman aseman ja osallisuuden heikkenemiseen, jolloin väite vallankäyttäjien ylimielisyydestä on löytänyt yleisönsä. Pahimmillaan tällainen johtaa nyt nähtyyn mellakointiin, joka on tuomittavaa, kirjoittaa presidentti Niinistö.