Presidentti Niinistö osallistuu historialliseen hetkeen: Suomi saa uuden kvanttitietokoneen, jonka tulo on välivaihe ennen suurta murrosta

Uusi kvanttitietokone on kooltaan 20 kubitia, joka on kvanttitietokoneen vastine perinteisen tietokoneen bitille. Laite on siis suurempi kuin edellinen 5 kubitin malli, joka rakennettiin niin ikään Otaniemeen kansalliseen mikro- ja nanoteknologialaitokseen Micronovaan.