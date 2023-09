Tästä syystä hallitus antaa kymmeniä miljoonia euroja kvanttiteknologialle – "Tulee mullistamaan loppujen lopuksi kaiken"

Kvanttiteknologia on useimmille suomalaisille tuntematonta, mutta tiedeyhteisölle ja yrityksille kyse on sarjasta mittavia hankkeita, joista voi odottaa tulevina vuosina myös konkreettisia tuloksia.

– Kvanttitietokoneella on sovelluksia läpi kaikkien korkean teknologian alojen. Se tulee mullistamaan loppujen lopuksi kaiken, ja se laskee täysin eri tavalla [kuin nykyiset tietokoneet]. Ja kun se saadaan käyttöön, niin se mahdollistaa sellaisten ongelmien ratkaisun, joita muuten ei voida ratkaista, hän toteaa.

Kvanttitietokoneet ovat vielä kehitysvaiheessa, mutta arvio on, että niiden suuri laskentateho voi nopeuttaa jatkossa esimerkiksi lääkkeiden kehittämistä. Erityisen hyvin ne sopivat sellaisten ongelmien ratkaisuihin, jotka vaativat lukemattomien eri vaihtoehtojen laskemista ja prosessoimista.

Hallitus aikoo panostaa kvanttiteknologiaan 70 miljoonaa euroa. Taustalla on valtioiden välisen kisan koventuminen, jossa suomalaiset ovat nyt hyvissä asemissa.

– Kvanttinova-hankkeen on paljon suuremmat lyhyemmällä aikavälillä, koska siinä on suomen puolijohdeteollisuutta hyvin laajasti mukana ja siellä on isoja sekä pieniä yrityksiä, puhutaan noin 500–600 miljoonan euron investoinnista yritysten osalta, sanoo tutkimusalueen johtaja Tauno Vähä-Heikkilä.