Presidentti Biden saapunut Britanniaan kuningatar Elisabetin hautajaisiin

Vierailun yhteyteen alun perin suunniteltu tapaaminen Britannian vastikään vaihtuneen pääministerin kanssa on peruuntunut tuntemattomasta syystä. Uusi pääministeri Liz Truss tapaa Bidenin keskiviikkona YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa, brittihallituksesta on kerrottu.