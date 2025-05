Poliisi pyytää havaintoja Jokioisilla kadonneesta naisesta.

Poliisi julkaisi naisesta seuraavat tunnistetiedot: Nainen on noin 70-vuotias, yllä on keltaiset collegehousut, vaalea ”pörrötakki" ja musta lippalakki. Naisella on pitkät ruskeat hiukset.

Nainen on nähty viimeksi nähty Kangasniemen alueella.

Naista etsitään parhaillaan. Mahdolliset havainnot poliisi pyytää ilmoittamaan hätänumeroon.