Pornosivusto paljastaa, mitkä hakutermit kiinnostivat vuonna 2021 – arvaatko minä päivänä kulutus laski Suomessa?

Hentai ja Lana Rhoades kiinnostivat eniten

Pornhubin vuosikatsauksesta löytyy myös tietoa kategorioista, jotka kiinnostivat kävijöitä kaikkein eniten. Tässä ykkössijalla oli ”japanese” ja sen jäljessä ”lesbian”, ”ebony”, ”hentai”, ”milf”, ”anal”, ”mature”, ”amateur”, ”popular with women” ja ”threesome”. Japanilaisten, lesbojen ja anaaliseksin lisäksi kiinnostavat siis niin kypsempi seksi kuin amatooriseksikin. Myös kolmen kimppa kiinnostaa.

Yhdysvalloissa eniten, Filippiineillä pisimpään

Keskimäärin Pornhubissa hengailtiin kymmenen minuuttia

Sunnuntaina eniten kävijöitä, perjantaina vähiten

Pornhubin havaintojen mukaan sunnuntai näyttäisi olevan suosituin päivä pornon katsomiselle. Perjantaina liikennettä sivustolla on vähiten.

Eniten pornoa katsellaan yleensä iltakymmenen ja aamuyhden välillä. Viikonloppuisin, kun monilla on tapana valvoa pidempään ja nukkua myöhempään, niin sanotut prime time -tunnit tuppaavat siirtymään aamulle.

Harley Quinn hallitsi elokuva- ja tv-genreä

Elokuva- ja TV-hahmojen kategoriassa haetuin oli The Suicide Squadista tuttu Harley Quinn. Lisäksi kiinnostivat etenkin Wonder Woman, Harry Potter, Star Wars, Black Widow, Spiderman ja Avengers, The Incredibles, Star Warsin prinsessa Leia sekä Catwoman.